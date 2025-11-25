Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Лидеры Японии и США обсудили Украину

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 08:46
    Лидеры Японии и США обсудили Украину

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити обсудила с президентом США Дональдом Трампом его усилия по установлению мира в Украине.

    Как передает Report, об этом она сообщила после телефонного разговора с главой Белого дома.

    "Я поделилась с ним своей оценкой усилий США по установлению мира в Украине", - сказала она, упомянув и другие международные темы, которые обсуждались в ходе разговора, однако воздержалась от подробностей.

    В частности, по словам Такаити, Трамп проинформировал ее о состоянии американо-китайских отношений, включая телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Такаити, со своей стороны, рассказала американскому президенту, не участвовавшему в саммите G20, об этой встрече.

    "Я считаю, что нам удалось подтвердить тесное сотрудничество между Японией и США", - заключила Такаити.

    Yaponiya və ABŞ liderləri Ukraynanı müzakirə ediblər

