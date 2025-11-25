Лидеры Японии и США обсудили Украину

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити обсудила с президентом США Дональдом Трампом его усилия по установлению мира в Украине.

Как передает Report, об этом она сообщила после телефонного разговора с главой Белого дома.

"Я поделилась с ним своей оценкой усилий США по установлению мира в Украине", - сказала она, упомянув и другие международные темы, которые обсуждались в ходе разговора, однако воздержалась от подробностей.

В частности, по словам Такаити, Трамп проинформировал ее о состоянии американо-китайских отношений, включая телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Такаити, со своей стороны, рассказала американскому президенту, не участвовавшему в саммите G20, об этой встрече.

"Я считаю, что нам удалось подтвердить тесное сотрудничество между Японией и США", - заключила Такаити.