    Yaponiya və ABŞ liderləri Ukraynanı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 08:50
    Yaponiya və ABŞ liderləri Ukraynanı müzakirə ediblər

    Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukraynada sülhün bərqərar olması səylərini müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Ağ Ev rəhbəri ilə telefon danışığından sonra açıqlama verib.

    Sanae Takaiçi, xüsusən də Trampın ona ABŞ-Çin münasibətlərinin vəziyyəti, o cümlədən Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinlə telefon danışığı barədə məlumat verdiyini bildirib.

    Yaponiyanın Baş naziri, öz növbəsində, G20 sammitində iştirak etməyən ABŞ Prezidentinə bu görüş haqqında məlumat verib: "İnanıram ki, biz Yaponiya ilə ABŞ arasında sıx əməkdaşlığı bir daha təsdiqləməyə müvəffəq olduq".

    ABŞ Yaponiya Ukrayna Çin
