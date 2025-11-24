Лидеры ЕС проведут встречу по Украине в Луанде

Лидеры ЕС проведут сегодня встречу по ситуации в Украине в рамках саммита ЕС–Африканский союз в Луанде, столице Анголы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Отмечается, что лидеры ЕС соберутся в понедельник в 09:30 по Гринвичу (13:30 по бакинскому времени).

Также сообщается, что главы государств и правительств, не присутствующие на саммите лично, примут участие в обсуждениях посредством видеоконференции.

Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному предложению Соединенных Штатов.