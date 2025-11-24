Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Лидеры ЕС проведут встречу по Украине в Луанде

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 12:22
    Лидеры ЕС проведут встречу по Украине в Луанде

    Лидеры ЕС проведут сегодня встречу по ситуации в Украине в рамках саммита ЕС–Африканский союз в Луанде, столице Анголы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    Отмечается, что лидеры ЕС соберутся в понедельник в 09:30 по Гринвичу (13:30 по бакинскому времени).

    Также сообщается, что главы государств и правительств, не присутствующие на саммите лично, примут участие в обсуждениях посредством видеоконференции.

    Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному предложению Соединенных Штатов.

    Украина Женева российско-украинская война Европейский союз Антониу Кошта
    Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər

    Последние новости

    13:22

    Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    13:11

    В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и Еревана

    В регионе
    13:10

    Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоров

    Внешняя политика
    13:05

    Стубб и Мелони отправятся с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    13:03

    Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странам

    Внутренняя политика
    13:03

    ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков

    Футбол
    13:01

    Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мира

    Внешняя политика
    12:56

    Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза лекарств из Индии

    Бизнес
    12:53

    В Турции перевернулся перевозивший студентов автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    Лента новостей