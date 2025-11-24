Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 13:03
Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin liderləri bu gün Anqolanın paytaxtı Luandada Aİ-Afrika İttifaqı sammiti çərçivəsində Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı görüş keçirəcəklər.
Bu barədə "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən məlumat verir.
Aİ liderləri bu gün Qrinviç vaxtı ilə saat 09:30-da (Bakı vaxtı ilə 13:30) toplaşacaqlar.
Bundan başqa, sammitdə şəxsən iştirak etməyən dövlət və hökumət başçıları müzakirələrə videokonfrans formatında qoşulacaq.
