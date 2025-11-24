Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 13:03
    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin liderləri bu gün Anqolanın paytaxtı Luandada Aİ-Afrika İttifaqı sammiti çərçivəsində Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı görüş keçirəcəklər.

    Bu barədə "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən məlumat verir.

    Aİ liderləri bu gün Qrinviç vaxtı ilə saat 09:30-da (Bakı vaxtı ilə 13:30) toplaşacaqlar.

    Bundan başqa, sammitdə şəxsən iştirak etməyən dövlət və hökumət başçıları müzakirələrə videokonfrans formatında qoşulacaq.

    Лидеры ЕС проведут встречу по Украине в Луанде

