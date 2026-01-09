Azərbaycan klubu təcrübəli futbolçusu ilə vidalaşıb
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 15:20
Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Difai" təcrübəli futbolçusu Roman Hüseynovla yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
28 yaşlı futbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
R.Hüseynov cari mövsümün əvvəlindən paytaxt təmsilçisinin heyətində çıxış edirdi.
