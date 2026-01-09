"Quba" basketbolçusu ilə yolları ayırıb
Komanda
- 09 yanvar, 2026
- 15:14
"Quba" basketbolçusu ilə yolları ayırıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bölgə təmsilçisi amerikalı Amadu Traore ilə vidalaşıb.
Qeyd edək ki, A.Traore "Quba"ya cari mövsümün əvvəlində qoşulmuşdu.
