Лидеры европейских государств поддержали перемирие США и Ирана

Лидеры ряда государств ЕС, Великобритании и главы Еврокомиссии и Совета ЕС выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали достигнутое сегодня двухнедельное перемирие между США и Ираном и призвали к скорому достижению соглашения.

Как сообщает европейское бюро Report, заявление подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Канады Марк Карни, Дании Метте Фредериксен, Нидерландов Роб Йеттен, Испании Педро Санчес, Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В заявлении также выражена благодарность Пакистану и другим партнерам за содействие в достижении договоренности о перемирии.

"Теперь необходимо добиться скорейшего и окончательного прекращения войны в ближайшие дни. Этого можно достичь только дипломатическим путем. Мы настоятельно призываем как можно скорее продвинуться к достижению реального соглашения путем переговоров", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, в нем отмечается необходимость защиты гражданского населения Ирана и обеспечения региональной безопасности, а также "предотвращения серьезного глобального энергетического кризиса".

"Мы поддерживаем эти дипломатические усилия. С этой целью мы находимся в тесном контакте с Соединенными Штатами и другими партнерами", - говорится в документе.

Кроме того, стороны призвали к соблюдению режима прекращения огня всеми участниками, в том числе и в Ливане.

"Наши правительства будут содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе", - указано в заявлении.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.