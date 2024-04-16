Лидер Республики Корея заявил о принятии результатов парламентских выборов

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что "смиренно принимает" результаты выборов в парламент и что готов изменить характер коммуникации с гражданами.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что "смиренно принимает" результаты выборов в парламент и что готов изменить характер коммуникации с гражданами.

Как передает Report , его слова приводит агентство Yonhap.

"Мы должны смиренно принять настроение общества, проявившееся в парламентских выборах. Мой подход к коммуникации будет более скромным и гибким, я буду первым среди тех, кто внимательно выслушает мнение общества", - сказал Юн Сок Ёль. Он обещал "лучше вникать" в повседневные проблемы рядовых сограждан и чаще с ними общаться.

Впервые в истории Республики Корея после демократизации президент весь свой срок проведет с парламентом, в котором большинство контролирует оппозиция, указывает Yonhap. Ведущая оппозиционная партия "Тобуро" по итогам выборов 10 апреля получила 175 из 300 мест в парламенте, тогда как президентская партия - 108 мандатов.

"Я не смог оправдать ожиданий народа, хотя в течение двух лет с инаугурации мой взор был обращен на него и на национальные интересы. Несмотря на то, что я выбрал правильный путь для государства и сделал все, что мог, для его реализации, считаю, что я так и не смог создать изменения в той степени, в которой люди могли бы их почувствовать", - добавил президент. В числе подобных проблем он привел инфляцию, ситуацию в финансовой сфере и на рынке недвижимости. В то же время президент заявил, что продолжит реформы в сфере здравоохранения, образования и труда. Как пишет Yonhap, Юн Сок Ёль обозначил, что не намерен отказываться от планов по увеличению квот в медицинских вузах, которые привели к массовому протесту врачей-интернов. Примерно 12 тыс. специалистов такого уровня не работают с 20 февраля.

"Правительство должно выполнять свои функции в областях, где это возможно, в сотрудничестве с парламентом", - сказал президент. Он также заявил, что напряженность на Ближнем Востоке способна прямо повлиять на южнокорейскую экономику и цепочки поставок.