Лидер ХАМАС угрожает запустить по Тель-Авиву тысячи ракет

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Член законодательного совета (парламента) ПА и один из лидеров политического крыла ХАМАСа Мушир аль-Масри заявил о наличии у группировки тысяч ракет, способных атаковать Тель-Авив и северные окрестности одного из крупнейших городов Израиля.

Как передает Report, об этом заявил аль-Масри на митинге ХАМАСа в Газе.

"Любая будущая война оккупантов с военизированным крылом ХАМАСа "Изз ад-Дин аль-Кассам" приведет к обстрелам Тель-Авива и поселений к северу от него", - заявил аль-Масри.

"Оккупанты пересекли все красные линии, последней из которых был запрет на призыв к молитве в мечетях Иерусалима и на оккупированных территориях", - заявил аль-Масри.