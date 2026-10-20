Лекорню: Первая ночь после введения комендантского часа во Франции прошла спокойно

Частичное введение комендантского часа на территории Франции из-за беспорядков, вспыхнувших в ходе масштабных протестов способствовало стабилизации обстановки.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил премьер Франции Себастьян Лекорню.

"Точечные меры в виде комендантского часа способствовали тому, что эта ночь прошла спокойно... Сегодня вечером новые комендантские часы будут введены там, где этого требует ситуация. Эти решения будут приняты на местах, префектами, в тесной связи с мэрами", - отметил он.

Вчера в ходе брифинга Лекорню заявил, что поручил ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны. Он также не исключил введения в стране чрезвычайного положения в случае необходимости.

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен в понедельник сообщил о том, что в результате беспорядков задержаны 2 513 человек, многие из которых до сих пор находятся под стражей.