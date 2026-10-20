İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Lekornyu: Fransada qismən komendant saatı vəziyyətin sabitləşməsinə töhfə verib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:48
    Lekornyu: Fransada qismən komendant saatı vəziyyətin sabitləşməsinə töhfə verib

    Genişmiqyaslı etirazlar zamanı yaranan iğtişaşlar səbəbindən Fransa ərazisində qismən komendant saatının tətbiqi vəziyyətin sabitləşməsinə kömək edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornyu sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Komendant saatı şəklindəki tədbirlər bu gecənin sakit keçməsinə kömək etdi. Bu axşam vəziyyətin tələb etdiyi yerlərdə yeni komendant saatları tətbiq ediləcək", - o qeyd edib.

    Ötən gün brifinq zamanı Lekornyu ölkənin bəzi şəhərlərinin mərkəzlərində qismən komendant saatının tətbiq edilməsi barədə tapşırıq verdiyini bildirib. O həmçinin, zərurət yaranacağı təqdirdə ölkədə fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsini də istisna etməyib.

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    MiniBoss
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