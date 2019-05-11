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Ле Пен призвала Макрона уйти с поста при проигрыше на выборах в ЕП

​Ле Пен призвала Макрона уйти с поста при проигрыше на выборах в ЕП

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что если французский лидер Эммануэль Макрон проиграет выборы в Европарламент, то ему следует уйти с поста президента.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

«Это станет референдумом за или против Эммануэля Макрона, эти европейские выборы», — цитирует Le Parisien Ле Пен.

По её мнению, «в этих условиях он должен поступить как генерал де Голль: если он проиграет на этих выборах, ему придётся уйти».

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