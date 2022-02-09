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Ле Пен: Макрон на переговоры с Россией прибыл в качестве телеграфиста НАТО и ЕС

Ле Пен: Макрон на переговоры с Россией прибыл в качестве телеграфиста НАТО и ЕС Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 13:33
Ле Пен: Макрон на переговоры с Россией прибыл в качестве телеграфиста НАТО и ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Москву как телеграфист НАТО и ЕС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, так считает кандидат в президенты страны от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Он приехал в Москву не как президент Франции, а как телеграфист НАТО и Евросоюза, из-за чего он был принят холодно, что не могло ни от кого ускользнуть. Я думаю, что на самом деле этот кризис может усугубиться", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.

В понедельник в Москве прошли переговоры Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, они длились более пяти часов. Во вторник французский лидер прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам поездки в Россию Макрон заявил, что добился своей цели, предотвратив эскалацию конфликта в Украине и открыв новые перспективы.

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