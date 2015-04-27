Лавров: кампания против России бесперспективна

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Изолировать Россию в результате беспрецедентной конфронтационной кампании не удалось, и те, кто ее раскручивал, начинают это понимать, сказал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы стали объектом беспрецедентной кампании конфронтационной, и не только экономической, и финансовой в целях давления на Россию, но и кампании информационной, кампании пропагандистской в наихудшем понимании этого слова. И цель была прямо провозглашена - изолировать Россию. Этого сделать не удалось", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, что в нашем терпении, в нашей уверенности в себе, в нашем неприятии попыток наказать нас за правду, справедливость, за то, что мы не хотим отдавать наших соотечественников на растерзание, в этой нашей позиции, в этой нашей стойкости я вижу огромное достижение последнего времени. Те, кто эту кампанию раскручивал, начинают понимать, что она бесперспективна", - добавил министр, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".