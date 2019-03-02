Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с американским госсекретарём Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, а также возможность проведения двусторонних консультаций по венесуэльской тематике.

Как передает Report со ссылкой на российский МИД, телефонный разговор состоялся по инициативе США.

«В центре внимания была ситуация вокруг Венесуэлы. Сергей Лавров осудил американские угрозы в адрес её законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что при обсуждении других вопросов международного характера условлено продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

Ранее Лавров в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес прокомментировал итоги голосования по резолюциям Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.