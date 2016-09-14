Лавров и Керри обсудили по телефону реализацию соглашения по Сирии

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри ход реализации российско-американской договоренности от 9 сентября по закреплению перемирия в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждался ход реализации российско-американской договоренности от 9 сентября по закреплению перемирия в Сирии, обеспечению гуманитарного доступа и совместной борьбе с террористами из "Джебхат ан-Нусры" и ИГ", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны рассмотрели некоторые другие актуальные международные проблемы, включая необходимость добиться выполнения минского "Комплекса мер" по урегулированию украинского кризиса и обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии, а также вопросы подготовки к 71-й сессии Генассамблеи ООН и отдельные аспекты двусторонних отношений.