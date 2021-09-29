Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана

Потоки лавы от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте.

Потоки лавы от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.

Отмечается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов. Агентство EFE уточнило, что лава начала стекать в воду с возвышенности высотой около 100 м, расположенной вблизи побережья. По данным газеты El País, местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности.

Ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при соприкосновении лавы с водой.

19 сентября на острове Пальма началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 600 зданий, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.