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Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана

Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана Потоки лавы от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте.
Другие страны
29 сентября 2021 г. 06:14
Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана

Потоки лавы от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.

Отмечается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов. Агентство EFE уточнило, что лава начала стекать в воду с возвышенности высотой около 100 м, расположенной вблизи побережья. По данным газеты El País, местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности.

Ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при соприкосновении лавы с водой.

19 сентября на острове Пальма началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 600 зданий, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

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