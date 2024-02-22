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Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси

Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси Сейм (парламент) Латвии одобрил запрет на ввоз для потребления в балтийской республике сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Беларуси.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 21:14
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси

Сейм (парламент) Латвии одобрил запрет на ввоз для потребления в балтийской республике сельскохозяйственных и кормовых продуктов из России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил законодательный орган.

"Принятыми поправками к закону о сельском хозяйстве и развитии сельских районов устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственных и кормовых продуктов из Российской Федерации и Беларуси для потребления в Латвии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Сейма.

Согласно поправкам, продукты, если они произведены в РФ и Беларуси, не могут ввозиться из третьих стран. Запрет предусмотрен для продукции, которая остается в Латвии, но не касается той, которая следует через Латвию в другие государства Евросоюза.

Сейм поручил правительству в течение двух недель подготовить правила применения запрета.

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