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Великобритания передаст Украине еще 200 ракет Brimstone

Великобритания передаст Украине еще 200 ракет Brimstone Великобритания передаст Украине еще 200 ракет Brimstone.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 19:23
Великобритания передаст Украине еще 200 ракет Brimstone

Великобритания передаст Украине еще 200 ракет Brimstone.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в своем выступлении в Палате общин британского парламента заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone", - сказал Шэппс, добавив, что этот вид ракет уже якобы "показал способность влиять на ситуацию на поле боя".

Шэппс напомнил, что в ближайшее время Киев должен будет также получить от Лондона БПЛА, средства РЭБ, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине. Он также заявил, что Великобритания вместе с союзниками по НАТО в первой половине 2024 года подготовит 10 тыс. бойцов ВСУ на территории королевства.

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