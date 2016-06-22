Лагард: Выход Британии из ЕС может привести к серьезному укреплению доллара

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Наибольший негативный эффект от возможного выхода Великобритании из ЕС Соединенные Штаты испытают в финансовой сфере - в результате укрепления доллара.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"(Возможный выход Великобритании из ЕС будет иметь) некоторые эффекты на экономику США. Какие именно – объект для обсуждений. Это затронет взаимную торговлю, но больше финансовый канал – это будет более реальный эффект", - сказала Лагард.

Она согласилась с ранее озвученными опасениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джаннет Йеллен, что инвесторы будут воспринимать доллар как "спасительную гавань" и начнут перенаправлять свои финпотоки в американскую валюту. Это приведет к укреплению доллара. Однако именно сильный доллар делает экспорт США менее конкурентоспособным по сравнению с другими странами.