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Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе
Другие страны
2 мая 2021 г. 08:33
Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе "характеризуется как стабильная", за прошедшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".

"Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan və Tacikistan qoşunları sərhəddəki münaqişə zonasından geri çəkir

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