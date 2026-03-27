Кувейтский порт "Мубарак аль-Кабир" подвергся атаке БПЛА и ракет

Инфраструктура порта "Мубарак аль-Кабир" на острове Бубиян (Кувейт) подверглась атаке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства общественных работ Кувейта.

Сообщается, что инфраструктура подверглась атаке БПЛА и крылатых ракет, и "нанесен материальный ущерб, но жертв нет".

По данным властей, ранее сегодня утром порт Эш-Шувейх, расположенный в промышленном районе столицы Кувейта, подвергся атаке беспилотников, что также привело к материальному ущербу. Размер ущерба не уточняется.