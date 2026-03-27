    Küveyt limanı PUA və raket hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    • 27 mart, 2026
    • 13:32
    Bubiyan adasındakı (Küveyt) "Mübarək əl-Kəbir" limanının infrastrukturu hücuma məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Küveytin İctimai İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, infrastruktur PUA və qanadlı raketlərin hücumuna məruz qalıb, maddi ziyan dəyib, itki yoxdur.

    Hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, bu gün səhər saatlarında Küveyt paytaxtının sənaye rayonunda yerləşən Əş-Şüveyh limanı da pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Dəymiş maddi ziyanın məbləği dəqiqləşdirilmir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Кувейтский порт "Мубарак аль-Кабир" подвергся атаке БПЛА и ракет

    14:27

    Roman Popov: İrana humanitar yardım Azərbaycan ərazisi ilə operativ şəkildə göndərilib

    14:25

    Güləşçi Sabir Cəfərova antidopinq qaydalarının pozulmasına görə 4 illik cəza verilib

    14:11

    Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİB

    14:02

    Rusiya FHN İrana yardımın operativ surətdə çatdırılmasında Azərbaycanın rolunu qeyd edib

    13:58

    "Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" auditor seçir

    13:48

    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyüb

    13:42
    Bakıya sərnişin daşıyan avtomobil Masallıda qəzaya uğrayıb, ölən var

    13:32

    13:31

    Bəhreynin HHM sistemləri 150-dən çox raket və 360 PUA-nı ələ keçirib

