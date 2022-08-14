Кувейт назначил посла в Иран спустя шесть лет

Кувейт назначил посла в Иран более чем через шесть лет после того, как отозвал своего главного дипломата в Тегеране в знак солидарности с Саудовской Аравией после разрыва отношений с Исламской Республикой в 2016 году.

Кувейт назначил посла в Иран более чем через шесть лет после того, как отозвал своего главного дипломата в Тегеране в знак солидарности с Саудовской Аравией после разрыва отношений с Исламской Республикой в 2016 году.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Ирана.

Посол Бадер Абдулла Аль-Мунаих вручил верительные грамоты министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну в субботу в Тегеране.

Министерство иностранных дел Кувейта подтвердило, что Мунаих был назначен послом в Иране.

Этот шаг связан с тем, что Саудовская Аравия работает над улучшением отношений с Ираном. Напомним, что Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном в январе 2016 года после того, как иранские протестующие штурмовали посольство Саудовской Аравии в Иране из-за казни видного шиитского священнослужителя в саудовском королевстве.