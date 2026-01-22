Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрд

На восстановление Газы планируется инвестировать более $40 млрд.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом говорится в презентации американского предпринимателя, зятя президента США Джареда Кушнера, которую он представил на церемонии подписания устава Совета мира.

Согласно презентации, план восстановления включает масштабные инвестиции в создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и оживление экономики Газы.

В частности, более $10 млрд планируется направить на создание свыше 500 тыс. новых рабочих мест в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг и цифровой экономике. Кроме этого, свыше $1,5 млрд предусмотрено на профессиональные школы и переподготовку рабочей силы, свыше $25 млрд - на модернизацию коммунальной инфраструктуры и общественных услуг, а более $3 млрд - на развитие коммерческих зон, деловых кварталов и предоставление микрогрантов/кредитов для бизнеса.

По прогнозам, ожидаемый ВВП Газы к 2035 году может превысить $10 млрд, а средний ежегодный доход домохозяйства - $13 тыс.

По словам Кушнера, который является членом Исполнительного совета "Совета мира", в ближайшие 100 дней в Газе планируется восстановление инфраструктуры и создание специальной экономической зоны, а также продолжение гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь будет направлена в Газу в полном объеме. План также предусматривает реконструкцию системы водоснабжения, электросетей и канализации, восстановление работы больниц и пекарен, а также поставку оборудования для расчистки завалов и открытия дорог.

Кроме того, предусмотрено улучшение временного жилья на переходный период пока не будет построено для жителей региона постоянного жилья.

Планируется разработать экономический план по восстановлению и оживлению экономики Газы, направленный на создание рабочих мест и перспектив для населения. Для привлечения инвестиций планируется синтезировать рамки безопасности и управления, а также создать специальную экономическую зону с привилегированными тарифами и режимом доступа, условия которой будут согласованы со странами, входящими в Совет мира.

В заключение Кушнер обещал, что первые результаты плана по Газе можно будет увидеть уже спустя 30 дней. "Просто успокойтесь на 30 дней", - сказал он.