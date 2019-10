​Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая санкционную политику, покинет свою должность.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

“Она является убежденным сторонником использования мощи наших экономических механизмов для обеспечения безопасности в мире. Сигал обратилась ко мне летом и рассказала о намерении уйти в частный сектор […]. Нам будет недоставать приверженности Сигал [своей работе] и ее уникального таланта”, - говорится в заявлении министра.

Манделкер возглавляла Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI) с лета 2017 года.Она отвечала за введение финансовых санкций против Ирана, России, Венесуэлы и Северной Кореи.