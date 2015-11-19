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    Кубинское телевидение будет транслироваться в CША

    Новый телеканал CubaNetwork начнет работу в США с апреля 2016 года

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Новый телеканал CubaNetwork, входящий в корпорацию Caribbean Broadcasting Network, с апреля 2016 года начнет транслировать в США свои передачи по кабельному и спутниковому ТВ. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия выходящего в Майами испаноязычного издания El Nuevo Herald.

    Новые положения закона, одобренные в январе правительством Барака Обамы и расширенные в сентябре, позволяют американским компаниям работать в сфере телекоммуникаций с кубинскими предприятиями, даже государственными, такими как Кубинский институт радио и телевидения. В то же время в сообщении не указывается название кубинского предприятия, с которым подписан договор.

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