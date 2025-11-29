Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами

США в связи с развертыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в соцсети Х.

В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.