    Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 20:11
    Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами

    США в связи с развертыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

    "Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в соцсети Х.

    В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

