Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 20:11
США в связи с развертыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в соцсети Х.
В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
