Kuba ABŞ-ni Karib regionunda elektromaqnit maneələr yaratmaqda ittiham edib

    • 29 noyabr, 2025
    21:02
    ABŞ Karib hövzəsində hərbi qüvvələrini yerləşdirməsi ilə əlaqədar elektromaqnit maneələr yaradır. Bu xüsusilə Venesuela hava məkanına aiddir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Kubanın xarici işlər naziri Bruno Rodriqes Parrilya bəyan edib.

    Karib regionunda, xüsusən Venesuelanın hava məkanında ABŞ-nin təhqiramiz və fövqəladə hərbi mövcudluğunun səbəb olduğu elektromaqnit müdaxiləsini pisləyirik", - nazir "X" sosial şəbəkəsi hesabında yazıb.

    Havana bundan əvvəl dəfələrlə regionda destabilizasiya riskləri barədə xəbərdarlıq edilib və Venesuelanın suverenliyinə dəstək ifadə edib.

    Daha əvvəl ABŞ lideri Donald Tramp Venesuela üzərində hava məkanının tam bağlandığını bildirib.

