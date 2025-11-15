Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    КСИР заявил о наличии на танкере "Talara" несанкционированного груза

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 17:39
    КСИР заявил о наличии на танкере Talara несанкционированного груза

    Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил перехват накануне танкера "Talara", следовавшего из порта Аджман (ОАЭ) в Сингапур с несанкционированным грузом.

    Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    "ВМС КСИР в пятницу утром получили судебное распоряжение сопроводить танкер "Talarа" под флагом Маршалловых островов в иранский порт для проведения досмотра и устранения нарушений.

    На борту танкера находится 30 тыс. тонн нефтехимических продуктов.

    По информации, проверка показала наличие на борту суда несанкционированного груза.

    Лента новостей