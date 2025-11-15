КСИР заявил о наличии на танкере "Talara" несанкционированного груза
- 15 ноября, 2025
- 17:39
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил перехват накануне танкера "Talara", следовавшего из порта Аджман (ОАЭ) в Сингапур с несанкционированным грузом.
Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.
"ВМС КСИР в пятницу утром получили судебное распоряжение сопроводить танкер "Talarа" под флагом Маршалловых островов в иранский порт для проведения досмотра и устранения нарушений.
На борту танкера находится 30 тыс. тонн нефтехимических продуктов.
По информации, проверка показала наличие на борту суда несанкционированного груза.
