КСИР заявил о наличии на танкере "Talara" несанкционированного груза

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил перехват накануне танкера "Talara", следовавшего из порта Аджман (ОАЭ) в Сингапур с несанкционированным грузом.

Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

"ВМС КСИР в пятницу утром получили судебное распоряжение сопроводить танкер "Talarа" под флагом Маршалловых островов в иранский порт для проведения досмотра и устранения нарушений.

На борту танкера находится 30 тыс. тонн нефтехимических продуктов.

По информации, проверка показала наличие на борту суда несанкционированного груза.