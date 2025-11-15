SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olub
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 17:43
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Əcman (BƏƏ) limanından Sinqapura icazəsiz yük aparan "Talara" gəmisini ələ keçirdiyini təsdiqləyib.
Bu barədə "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir.
"SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri cümə günü səhər Marşal adalarının bayrağı altında üzən "Talara" tankerini yoxlama aparmaq və pozuntuları aradan qaldırmaq üçün İran limanına müşayiət etmək barədə məhkəmə sərəncamı alıb.
Tankerin göyərtəsində 30 min ton neft-kimya məhsulu var.
Məlumata görə, yoxlama nəticəsində gəminin göyərtəsində icazəsiz yükün olduğu məlum olub.
