İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Rusiyanın dron hücumları Ukraynanın neft obyektlərinə ciddi ziyan vurub

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 13:46
    Rusiyanın dron hücumları Ukraynanın neft obyektlərinə ciddi ziyan vurub

    Ukraynanın "Naftoqaz" şirkətinin obyektlərindəki avadanlıqlar Rusiya Silahlı Qüvvələrinin iki gün davam edən dron hücumlarından sonra dayanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Naftoqaz Ukrayna" milli səhmdar şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Sergey Koretski sosial şəbəkədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya son iki gün ərzində "Ukrnafta"nın istehsal obyektlərinə təxminən 100 dron buraxıb.

    "Rusiya ikinci gündür ki, neft-qaz infrastrukturunu hədəf alır. Son iki gün ərzində "Ukrnafta"nın istehsal obyektlərinə təxminən 100 "Şahid" atılıb. Ciddi dağıntılar var. Avadanlıqlar işləmir. Xilasedicilər və şirkətin mütəxəssisləri bu hücumların nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işləyirlər", - S.Koretski qeyd edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Naftoqaz neft
    Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронами
    Russia attacks Ukrnafta's production facilities for second day in row

    Son xəbərlər

    14:09

    Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

    Digər
    14:08
    Foto

    Türkiyənin Azərbaycandakı mətbuat müşaviri "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi" medalı ilə təltif edilib

    Media
    14:02

    Rusiya Ukraynanın Cənub limanına zərbələr endirib, Qara dənizə yağ sızması baş verib

    Digər ölkələr
    13:46

    Rusiyanın dron hücumları Ukraynanın neft obyektlərinə ciddi ziyan vurub

    Digər ölkələr
    13:38
    Foto

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:34
    Foto

    Bakıda dövlət-din münasibətlərinin Azərbaycan modeli müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    13:29

    Bəşir İsazadə: "Əsas hədəflərimdən biri Azərbaycan güləş hakimliyinin inkişafına töhfə verməkdir"

    Fərdi
    13:26

    Sabah bəzi yerlərə yağış və qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    13:24
    Foto

    Bakıda rəqəmsal informasiya mühitində dini təhsil və maarifçilik strategiyaları müzakirə olunub

    Din
    Bütün Xəbər Lenti