Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронами
Другие страны
- 24 декабря, 2025
- 13:34
Оборудование на объектах украинского "Нафтогаза" перестало работать после двух дней атак беспилотников со стороны ВС РФ.
Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети заявил председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
По его словам, российской стороны за последние двое суток по производственным объектам "Укрнафты" было выпущено почти 100 дронов.
"Россия второй день подряд нацеливается на нефтегазовую инфраструктуру. Всего за последние два дня на производственные объекты "Укрнафты" было выпущено почти 100 "шахедов". Есть критические разрушения. Оборудование перестало работать. Спасатели и специалисты компании работают над устранением последствий этих атак", - отметил Корецкий.
