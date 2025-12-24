Azərbaycan I Liqasında noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi müəyyənləşib
Futbol
- 24 dekabr, 2025
- 14:37
Azərbaycan I Liqasında noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi müəyyənləşib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına (PFL) istinadən xəbər verir ki, "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Mingəçevir" futbol klubunun üzvü Seymur Məmmədov mükafatlandırılıb.
Noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı XII turun "Mingəçevir" - "Şahdağ Qusar" qarşılaşmasından əvvəl PFL-in Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.
