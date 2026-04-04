    КСИР отверг причастность к атаке на посольство США в Эр-Рияде

    04 апреля, 2026
    КСИР отверг причастность к атаке на посольство США в Эр-Рияде

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Тегеран не причастен к нападению на посольство США в Эр-Рияде.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.

    Согласно заявлению, Иран осуждает данный инцидент и считает обвинения в адрес иранских вооруженных сил необоснованными.

    Ранее Wall Street Journal сообщил, что 3 марта иранские беспилотники атаковали посольство США в Саудовской Аравии. По данным издания, два дрона обошли системы ПВО Эр-Рияда, проникли на территорию комплекса и спровоцировали пожар, который продолжался около 12 часов.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    SEPAH ABŞ-nin Ər-Riyaddakı səfirliyinə hücumla əlaqəsini təkzib edib
    IRGC denies involvement in attack on US Embassy in Riyadh

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну ради "иранской нефти и кучи денег"

    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    19:11
    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    19:08
    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    19:05
    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

