КСИР отверг причастность к атаке на посольство США в Эр-Рияде

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Тегеран не причастен к нападению на посольство США в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.

Согласно заявлению, Иран осуждает данный инцидент и считает обвинения в адрес иранских вооруженных сил необоснованными.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что 3 марта иранские беспилотники атаковали посольство США в Саудовской Аравии. По данным издания, два дрона обошли системы ПВО Эр-Рияда, проникли на территорию комплекса и спровоцировали пожар, который продолжался около 12 часов.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.