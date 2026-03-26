КСИР: Иран в рамках 82-ой волны операции "Садек 4" атаковал базы США в регионе
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 12:06
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о завершении 82-й волны операции "Садек 4".
Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на пресс-службу КСИР.
По данным КСИР, удары были направлены против заранее определенных целей базы США в Арифджане (Кувейт) и Аль-Хардже (Саудовская Аравия), а также ряде других объектов в регионе.
Также утверждается, что в ходе операции были поражены радар Patriot в Шейх-Исе (юг Бахрейна, побережье Персидского залива), ангар для разведывательных самолетов P8, топливные хранилища поддержки США, ангар для беспилотников MQ-9 и антенна спутниковой связи на авиабазе "Али аль-Салем" (Кувейт).
В КСИР заявили, что позже предоставят подробности данной атаки.
