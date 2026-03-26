İran "Sadiq 4" əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib
- 26 mart, 2026
- 12:18
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Sadiq 4" əməliyyatının 82-ci dalğası çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın mətbuat xidmətinə istinadən "Tasnim" məlumat yayıb.
Məlumata görə, zərbələr ABŞ-nin Arifcan (Küveyt) və Əl-Xarcdakı (Səudiyyə Ərəbistanı) bazalarının əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflərinə, eləcə də regiondakı bir sıra digər obyektlərə yönəldilib.
Həmçinin iddia edilib ki, əməliyyat zamanı Şeyx-İsadakı (Bəhreynin cənubu, Fars körfəzi sahili) "Patriot" radarı, P8 kəşfiyyat təyyarələri üçün anqar, ABŞ-nin dəstək yanacaq anbarları, MQ-9 pilotsuz uçuş aparatları üçün anqar və "Əli əl-Salem" aviabazasındakı (Küveyt) peyk rabitəsi antenası vurulub.
SEPAH-dan bildirilib ki, hücumun təfərrüatlarını sonra açıqlanacaq.