    İran "Sadiq 4" əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib

    • 26 mart, 2026
    • 12:18
    İran Sadiq 4 əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Sadiq 4" əməliyyatının 82-ci dalğası çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın mətbuat xidmətinə istinadən "Tasnim" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zərbələr ABŞ-nin Arifcan (Küveyt) və Əl-Xarcdakı (Səudiyyə Ərəbistanı) bazalarının əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflərinə, eləcə də regiondakı bir sıra digər obyektlərə yönəldilib.

    Həmçinin iddia edilib ki, əməliyyat zamanı Şeyx-İsadakı (Bəhreynin cənubu, Fars körfəzi sahili) "Patriot" radarı, P8 kəşfiyyat təyyarələri üçün anqar, ABŞ-nin dəstək yanacaq anbarları, MQ-9 pilotsuz uçuş aparatları üçün anqar və "Əli əl-Salem" aviabazasındakı (Küveyt) peyk rabitəsi antenası vurulub.

    SEPAH-dan bildirilib ki, hücumun təfərrüatlarını sonra açıqlanacaq.

    КСИР: Иран в рамках 82-ой волны операции "Садек 4" атаковал базы США в регионе

