КСИР заявил об атаке по судну в Ормузском проливе
04 апреля, 2026
- 12:11
В Ормузском поливе атаковано еще одно судно, в результате чего корабль загорелся.
Как передает Report, об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Информация о происхождении и назначении судна не приводится.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Последние новости
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну ради "иранской нефти, которая принесет кучу денег"Другие
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52
Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войныДругие страны
18:46