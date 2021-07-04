О нас
Report Georgia
Аудио новости

Крушение военного самолета на Филиппинах: 29 погибших, 50 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

Крушение военного самолета на Филиппинах: 29 погибших, 50 пострадавших - ОБНОВЛЕНО Разбился филиппинский военный самолет с 85 людьми на борту
Другие страны
4 июля 2021 г. 14:05
Крушение военного самолета на Филиппинах: 29 погибших, 50 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

Спасатели обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо.

Как передает Report, такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на военных.

Сообщается, что еще 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50. Дальнейшие подробности не приводятся.

Отметим, что на Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130, на борту которого находились 85 человек.

09:14

На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана.

На борту находились 85 человек, не менее 40 из них удалось спасти.

По словам генерала, найдены тела 17 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются..

Катастрофа произошла на острове Холо в провинции Сулу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоFilippində hərbi təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 29-a çatdı, 50 yaralı var - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
Создано молодежное движение украинцев и азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июля 2021 г. 14:06
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
30 июня 2021 г. 14:00
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
30 июня 2021 г. 13:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi