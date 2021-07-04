Крушение военного самолета на Филиппинах: 29 погибших, 50 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

Разбился филиппинский военный самолет с 85 людьми на борту

Спасатели обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо.

Как передает Report, такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на военных.

Сообщается, что еще 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50. Дальнейшие подробности не приводятся.

Отметим, что на Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130, на борту которого находились 85 человек.

09:14

На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана.

На борту находились 85 человек, не менее 40 из них удалось спасти.

По словам генерала, найдены тела 17 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются..

Катастрофа произошла на острове Холо в провинции Сулу.