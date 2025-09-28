Крупнейший международный аэропорт Польши приостановил полеты по всем направлениям

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Крупнейший международный аэропорт Польши - Варшавский международный аэропорт имени Шопена приостановил рейсы по всем направлениям.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, ограничения действуют с 27 по 29 сентября.

    Официальная причина не сообщается.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    Позднее, 19 сентября, появилась информация, что три российских истребителя-перехватчика МиГ-31 нарушили эстонскую границу и 12 минут провели в воздушном пространстве страны. Отмечалось, что полет был осуществлен над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

    Президент США Дональд Трамп 23 сентября на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что члены альянса должны сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран НАТО.

