    Polşanın əsas hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 02:09
    Polşanın əsas hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb

    Polşanın Şopen adına Varşava beynəlxalq hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, uçuşların sentyabrın 27-dən 29-a qədər dayandırıldığı bildirilir.

    Rəsmi olaraq səbəb hələ açıqlamır.

    Qeyd edək ki, sentyabrda 3 dəfə Polşa ərazisinə hava hücumları olub. Bundan sonra Rusiya və NATO ölkələri bir-birlərini sərt hava zərbələri ilə hədələyiblər.

    Polşa Uçuşlar hava limanı
