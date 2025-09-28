Polşanın əsas hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2025
- 02:09
Polşanın Şopen adına Varşava beynəlxalq hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, uçuşların sentyabrın 27-dən 29-a qədər dayandırıldığı bildirilir.
Rəsmi olaraq səbəb hələ açıqlamır.
Qeyd edək ki, sentyabrda 3 dəfə Polşa ərazisinə hava hücumları olub. Bundan sonra Rusiya və NATO ölkələri bir-birlərini sərt hava zərbələri ilə hədələyiblər.
