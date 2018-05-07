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    Кризис в Италии: У правительства во главе с Джентилони истек срок полномочий

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/  Президент Италии Серджо Маттарелла высказался за формирование "нейтрального правительства", которое будет функционировать до досрочных выборов, если представителям политических партий не удастся договориться о создании правительственной коалиции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "Если партиям не удастся прийти к соглашению, в ближайшие месяцы нейтральное правительство будет работать до проведения досрочных выборов", - сказал Маттарелла в понедельник после завершении очередного раунда консультаций с политическими партиями.
    При этом он не исключил проведения досрочных выборов до конца года. Маттарелла также объявил о том, что у нынешнего правительства во главе с Паоло Джентилони истек срок полномочий.

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