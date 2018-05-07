Кризис в Италии: У правительства во главе с Джентилони истек срок полномочий

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла высказался за формирование "нейтрального правительства", которое будет функционировать до досрочных выборов, если представителям политических партий не удастся договориться о создании правительственной коалиции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Если партиям не удастся прийти к соглашению, в ближайшие месяцы нейтральное правительство будет работать до проведения досрочных выборов", - сказал Маттарелла в понедельник после завершении очередного раунда консультаций с политическими партиями.

При этом он не исключил проведения досрочных выборов до конца года. Маттарелла также объявил о том, что у нынешнего правительства во главе с Паоло Джентилони истек срок полномочий.