Крис Райт: Через Ормуз ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти

Около 13 млн баррелей нефти в сутки в настоящее время проходят через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, американские военные оказывают содействие транспортировке нефти, природного газа, нефтепродуктов и удобрений через этот стратегически важный морской маршрут.

"В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти. Это больше, чем до начала конфликта. Сегодня средний показатель составляет почти 13 млн баррелей в день", - сказал Райт.

Ранее британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщило, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, предшествовавшего конфликту США с Ираном.