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    Hörmüz boğazından sutkada təxminən 13 milyon barel neft keçir

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 07:14
    Hörmüz boğazından sutkada təxminən 13 milyon barel neft keçir

    Hazırda Hörmüz boğazından sutkada təxminən 13 milyon barel neft daşınır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ hərbçiləri bu strateji əhəmiyyətli dəniz marşrutu vasitəsilə neft, təbii qaz, neft məhsulları və gübrələrin daşınmasına yardım göstərir.

    "Ötən həftə günlərin birində boğazdan 20 milyon bareldən çox neft keçib. Bu, münaqişə başlamazdan əvvəlki göstəricidən çoxdur. Bu gün orta göstərici sutkada təxminən 13 milyon bareldir", – deyə Rayt bildirib.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) Hörmüz boğazında kommersiya gəmiçiliyinin intensivliyinin ABŞ-İran münaqişəsindən əvvəlki səviyyə ilə müqayisədə təxminən 75 faiz aşağı olaraq qaldığını açıqlayıb.

    Hörmüz boğazı Brent markalı neft Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Крис Райт: Через Ормуз ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти
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