Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 14:37
    Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир

    Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином будет оказывать влияние на мировую экономику.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Торговая война с Китаем неизбежно отразится на всем мире и всей мировой экономике", - сказал он.

    США КНР экономика торговая война Дмитрий Песков
    Kremlin: Trade war between China and US to affect entire world

    Последние новости

    15:01

    В Европарламенте высказались за начало переговоров о запрете импорта энергоресурсов из РФ

    Другие страны
    15:00

    В Грузии задержали пятерых граждан России за легализацию незаконных доходов

    В регионе
    14:50

    Инициатива правых партий о вотуме недоверия Лекорню не нашла поддержки - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:47

    На судебном заседании по делу граждан Армении оглашены документы

    Происшествия
    14:37

    Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир

    Другие страны
    14:34

    Омер Булут: Турция благодарна азербайджанским братьям за поддержку во время землетрясения

    Инфраструктура
    14:26

    Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана

    Инфраструктура
    14:18

    Замминистра Турции: Форум NUFA3 имеет большое значение для определения ориентиров на будущее

    Инфраструктура
    14:11

    В Сирии арестовали двоюродного брата Башара Асада

    Другие страны
    Лента новостей