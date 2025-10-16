Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 14:37
Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином будет оказывать влияние на мировую экономику.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Торговая война с Китаем неизбежно отразится на всем мире и всей мировой экономике", - сказал он.
