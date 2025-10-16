Kreml: Çin və ABŞ arasındakı ticarət müharibəsi bütün dünyaya təsir edəcək
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 15:16
Vaşinqton və Pekin arasında ticarət müharibəsinin eskalasiyası dünya iqtisadiyyatına təsir edəcək.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Çinlə ticarət müharibəsi qaçılmaz olaraq bütün dünyaya və iqtisadiyyatlara təsir edəcək", - o qeyd edib.
