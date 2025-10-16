İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Kreml: Çin və ABŞ arasındakı ticarət müharibəsi bütün dünyaya təsir edəcək

    Kreml: Çin və ABŞ arasındakı ticarət müharibəsi bütün dünyaya təsir edəcək

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 15:16
    Kreml: Çin və ABŞ arasındakı ticarət müharibəsi bütün dünyaya təsir edəcək

    Vaşinqton və Pekin arasında ticarət müharibəsinin eskalasiyası dünya iqtisadiyyatına təsir edəcək.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Çinlə ticarət müharibəsi qaçılmaz olaraq bütün dünyaya və iqtisadiyyatlara təsir edəcək", - o qeyd edib.

    Vaşinqton Pekin Dmitri Peskov
    Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир
    Kremlin: Trade war between China and US to affect entire world

