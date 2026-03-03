Кремль: Разговора Путина и Трампа по Ирану не ожидается
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 13:56
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом по вопросу американо-израильской операции в Иране в ближайшее время не планируется.
Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока разговора с [президентом США Дональдом] Трампом не планируется, таких мероприятий в графике президента [Владимира Путина] нет", - сказал Песков журналистам.
Последние новости
14:36
Иран нанес ракетный удар по центральной части ИзраиляДругие страны
14:34
Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцевЭкономика
14:34
Лавров: Война на Ближнем Востоке может спровоцировать распространение ядерного оружияДругие страны
14:33
Трайчо Трайков: Болгария стала неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры ЮГКЭнергетика
14:29
Красный полумесяц сообщил о 787 погибших в Иране после ударов США и ИзраиляДругие страны
14:27
Венгрия поддерживает расширение Южного газового коридораЭнергетика
14:24
Иран атаковал танкер у берегов Омана, погиб один человекДругие страны
14:20
Фото
SOCAR и TotalEnergies обсудили полную разработку месторождения "Абшерон"Энергетика
14:14