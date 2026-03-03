Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Кремль: Разговора Путина и Трампа по Ирану не ожидается

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 13:56
    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом по вопросу американо-израильской операции в Иране в ближайшее время не планируется.

    Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Нет, пока разговора с [президентом США Дональдом] Трампом не планируется, таких мероприятий в графике президента [Владимира Путина] нет", - сказал Песков журналистам.

