İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Kreml: Putin və Trampın İranla bağlı telefon danışığı gözlənilmir

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 14:12
    Kreml: Putin və Trampın İranla bağlı telefon danışığı gözlənilmir

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ lideri Donald Tramp arasında İranda ABŞ-İsrail əməliyyatı məsələsinə dair telefon danışığı yaxın vaxtlarda planlaşdırılmır.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib.

    "Xeyr, hələlik Trampla danışıq planlaşdırılmır, prezident Putinin qrafikində belə tədbirlər yer almır", - Peskov jurnalistlərə deyib.

    Rusiya ABŞ prezidentlər Donald Tramp Vladimir Putin
    Кремль: Разговора Путина и Трампа по Ирану не ожидается

    Son xəbərlər

    14:31

    Nihat Məmmədli: "Öz gücümə inanıram, hədəfim bəllidir"

    Fərdi
    14:29

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı bir ildə 13 % azalıb

    İKT
    14:19

    "Arsenal" braziliyalı müdafiəçi Mateuzinyonu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    14:18

    Erlind Sulo: "Albaniya TAP-la qaz tədarükünə çıxış qazanmaqda əlverişli mövqedədir"

    Energetika
    14:16

    Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclasının keçirilməsi yenidən gündəmə gəlib

    ASK
    14:16
    Foto

    Qorodov Rusiyada törədilən cinayətlərin Azərbaycanda açılması ilə bağlı Kamran Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:12

    Kreml: Putin və Trampın İranla bağlı telefon danışığı gözlənilmir

    Digər ölkələr
    14:08

    Macarıstan rəsmisi: "SGC-nin ötürmə qabiliyyətinin artırılmasını dəstəkləyirik"

    Energetika
    14:06

    ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 787 nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti