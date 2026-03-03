Kreml: Putin və Trampın İranla bağlı telefon danışığı gözlənilmir
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 14:12
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ lideri Donald Tramp arasında İranda ABŞ-İsrail əməliyyatı məsələsinə dair telefon danışığı yaxın vaxtlarda planlaşdırılmır.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib.
"Xeyr, hələlik Trampla danışıq planlaşdırılmır, prezident Putinin qrafikində belə tədbirlər yer almır", - Peskov jurnalistlərə deyib.
