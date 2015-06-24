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    Красный Крест доставил в Йемен тысячу тонн продовольствия

    Следующее судно с продовольствием направится из Омана в Йемен в ближайшие три недели

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в порт Ходейда на западе Йемена тысячу тонн продовольствия, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В заявлении организации отмечается, что продовольственной помощи (сахар, рис, чечевица, пальмовое масло и чай) хватит для нужд 140 тысяч людей в течение 30-40 дней. Кроме продовольствия судно Stella di Mare доставило в порт три мощных электрогенератора.

    Сообщается, что раздача продовольствия начнется, как только стороны конфликта в стране дадут необходимые гарантии безопасности.

    Следующее судно с продовольствием направится из Омана в Йемен в ближайшие три недели.



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