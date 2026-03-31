Косиняк-Камыш: Польша не собирается предоставлять США свои системы Patriot
- 31 марта, 2026
- 12:43
Польша не собирается предоставлять США свои системы ПРО Patriot.
Как передает Report, об этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написаол в соцсети Х.
"Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо! Наши союзники знают и понимают, насколько важна наша миссия. Безопасность Польши - наш абсолютный приоритет", - отметил он.
Ранее СМИ сообщили о том, что США требуют от Польши перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot.
Nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać! Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją jak ważne mamy tu zadania. Bezpieczeństwo Polski jest…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 31, 2026