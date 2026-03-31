    Косиняк-Камыш: Польша не собирается предоставлять США свои системы Patriot

    Косиняк-Камыш: Польша не собирается предоставлять США свои системы Patriot

    Польша не собирается предоставлять США свои системы ПРО Patriot.

    Как передает Report, об этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написаол в соцсети Х.

    "Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не изменилось, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо! Наши союзники знают и понимают, насколько важна наша миссия. Безопасность Польши - наш абсолютный приоритет", - отметил он.

    Ранее СМИ сообщили о том, что США требуют от Польши перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot.

    Kosinyak-Kamış: Polşa "Patriot" sistemlərini ABŞ-yə verməyəcək

